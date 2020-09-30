Москва, , 15:45 — REGNUM В Москве состоялось подведение итогов конкурса «Волонтеры в медицине 2020», партнером которого выступила компания «ФосАгро».

Проект направлен на поддержку и популяризацию добровольческого движения и поощрение работы волонтеров и организаций, помогающих пациентам и медицинским учреждениям Москвы. Еще одна задача проекта — рассказать о том, как развивалась история волонтерства в столице.

Открывая церемонию награждения лауреатов, генеральный директор Информационно-консалтингового агентства «СМИ и бизнес» Татьяна Новикова представила партнеров конкурса и рассказала собравшимся о том, какой вклад вносит в борьбу с распространением коронавирусной инфекции компания «ФосАгро».

Он подчеркнула, что сразу после объявления пандемии ФосАгро приоритетной целью поставила сохранения здоровья членов трудовых коллективов компании.

«Компания при участии ведущих отечественных вирусологов разработала и реализовала комплекс профилактических мер, который позволил защитить трудовые коллективы и сохранить темпы работы компании, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности России и мира», — отметила Татьяна Новикова.

Она также выделила тот факт, что реализованные на предприятиях меры противодействия инфекции показали сою эффективность и вошли в Сборник лучших мировых практик борьбы с коронавирусом Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Активность компании на антиковидном фронте подчеркивает и тот факт, что генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев возглавил штаб по противодействию коронавирусной инфекции Российской ассоциации производителей удобрений и стал сопредседателем аналогичного по целям Координационного совета РСПП.

Конкурс «Волонтеры в медицине — 2020» проводился в семи номинациях. Он призван отметить лучших волонтеров и волонтерские практики, привлечь как можно большее количество неравнодушных людей к добровольческой деятельности.

В торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса приняла участие советник генерального директора ПАО «ФосАгро», начальник управления по внешним коммуникациям ОП АО «Апатит» в г. Москве Зинаида Сахаутдинова.

«Мы живем в такое время, которое ясно показало нам, что профессии врача сегодня присущи не только глубокие знания и опыт, но еще героизм и самоотверженность. От всей души поздравляю лауреатов конкурса, — отметила Зинаида Сахаутдинова. — С самого первого дня пандемии медики и волонтеры находятся на переднем крае борьбы с этим злом. Спасибо вам за профессионализм, сострадание и стойкость».

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