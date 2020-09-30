Архангельск, , 15:43 — REGNUM В Архангельской области появился музей упаковки — экспозицию открыли в поселке Поча, входящем в состав Кенозерского национального парка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, в центре экспозиции — тележка, как будто только что позаимствованная у одного из покупателей супермаркета. Внутри — хорошо знакомые каждому товары: газировка, чипсы, консервы, шампуни и моющие средства. На этикетках указана цена — ущерб, нанесённый планете при производстве упаковки и после того, как тара оказалась на свалке.

«Мы создали стенд, который наглядно показывает, как упаковка, которую мы приносим из магазинов, загрязняет мировой океан. Морской мусор создаёт новые острова и материки, которые не хочется открывать. А ведь частички всего этого пластика вместе с морепродуктами возвращаются к нам на стол», — рассказала координатор проекта, главный специалист отдела социокультурной деятельности Кенозерского национального парка Надежда Иниева.

В противовес пластику представлены дореволюционные кувшины и корзины, советские авоськи и стеклотара. Один из разделов посвящён современным экотоварам без упаковки. Гости также смогут взять на заметку, как без множества пакетов и пленки собраться в поход, как это делали туристы 30−40 лет назад.

Экспонаты советского периода собирали по всей Архангельской области. На дачах и чердаках жителей региона нашлись целые коллекции жестяных банок из-под чая, бидонов и культовых пакетов с пакетами. Среди необычных находок: пластиковый чемоданчик для переноски куриных яиц, стеклянная бутыль для керосина начала XX века и старый самодельный многоразовый пакет из клеёнки.

«Век упаковки» был создан совместно с экологическим движением «42» и стал частью Центра экологического просвещения поселка Поча. Кроме музея, центр включает класс для проведения «зелёных» уроков и игровую зону.