Вашингтон, , 16:05 — REGNUM В 2020 году жители США стали употреблять алкоголь чаще и в больших количествах по сравнению с прошлым годом, сообщает 29 сентября JAMA.

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Согласно исследованию, наибольшие изменения произошли среди женщин и людей в возрасте от 30 до 59 лет. В среднем трое из четырех взрослых употребляли алкоголь на один день чаще в месяц. Частота употребления алкоголя женщинами увеличилась на 17%. С 2019 года доля сильно пьющих женщин — четыре и более рюмок в течение нескольких часов — возросла на 41%. Взрослые в возрасте от 30 до 59 лет увеличили потребление алкоголя на 19% по сравнению с прошлым годом.

С началом ограничительных мер в США продажи алкоголя всего за одну мартовскую неделю выросли на 54%, вскоре Всемирная организация здравоохранения предупредила, что употребление алкоголя во время пандемии потенциально может усугубить проблемы со здоровьем, как физическим, так и психическим. Эксперты также предупреждают, что стресс от пандемии спровоцировал злоупотребление алкоголем и наркотиками.

В этом исследовании данные были собраны с помощью RAND Corporation American Life Panel (ALP), в исследовании участвовали национально репрезентативная группа из 6000 участников в возрасте 18 лет и старше, говорящих на английском или испанском языках; данные скорректированы в соответствии с целым рядом национальных демографических характеристик. Выборка из 2615 членов ALP в возрасте от 30 до 80 лет была приглашена для участия в базовом опросе («Волна 1»), который длился с 29 апреля по 9 июня 2019 года. Данные «Волны 2» были собраны с 28 мая по 16 июня 2020 года, через несколько месяцев после широкого внедрения связанного с COVID-19 социального дистанцирования. Это исследование проводилось в соответствии с руководящими принципами отчетности Американской ассоциации исследований общественного мнения (AAPOR) для проведения опросов.