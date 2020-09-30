* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 15:40 — REGNUM Из России для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было направлено порядка 8 млрд рублей. Об этом 30 сентября сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Читайте также: Бортников рассказал о предотвращении финансирования терроризма в России

По данным собеседника, эти деньги переводились разными суммами с февраля 2015 года по март 2019 года на банковские счета одного из организаторов канала финансирования террористической организации. Для этого злоумышленники использовали мобильный банк.

По оперативным данным, переводы по указанию находящегося за рубежом эмиссара ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляла группа из 13 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к финансированию терроризма.

Также по теме: Жителю Кабардино-Балкарии дали 8 лет колонии за помощь боевикам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что с 2010 по 2020 годы в России было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности. Кроме того, за этот период было предотвращено 698 выступлений террористической направленности, из них — 159 непосредственно террористических актов.