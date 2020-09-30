Москва, , 15:25 — REGNUM В администрации президента РФ не комментируют действия правоохранительных органов США по расследованию отравления журналиста Владимира Кара-Мурзы — младшего. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Мы же не можем комментировать какие-то действия американских правоохранительных органов», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что Кара-Мурза сейчас «недоволен американскими коллегами в связи с тем, что они ничего не нашли». По крайней мере каких-либо заявления от американских властей и силовых структур не было.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный координатор «Открытой России», журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза — младший был экстренно госпитализирован в Москве в феврале 2017 года. Врачи поставили ему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Следственный комитет начал проверку по сообщениям СМИ о возможном отравлении журналиста.

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В феврале 2020 года Кара-Мурза — младший подал иск против ФБР, требуя представить ему результаты токсикологических анализов, взятых из-за его отравления в 2017 году. 25 сентября стало известно, что министерство юстиции США, которому подведомственно ФБР, предоставит Кара-Мурзе — младшему всю информацию по этому иску 16 ноября. Предположительно, объём документов составит почти 1,5 тыс. страниц.