Стокгольм, , 16:18 — REGNUM Число ежедневных выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Стокгольме продолжает расти. Городские власти обеспокоены тем, что все больше граждан не соблюдают рекомендации по инфекционному контролю. Об этом 29 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Рост инфицирования коронавирусом в столице подтверждается статистикой. В течение 38 недели (14−20 сентября 2020 года) было выявлено 537 случаев заражения, в то время как на 39 неделе SARS-CoV-2 заразились уже 923 человека.

«Нас сейчас серьезно беспокоит рост распространения инфекции в Стокгольмском регионе. Цифры показывают, что распространение увеличилось, а это, в свою очередь, указывает на то, что слишком многие перестали следовать рекомендациям Агентства общественного здравоохранения», — заявил глава столичного департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон.

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