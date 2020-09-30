Москва, , 15:26 — REGNUM Депутаты Московской городской думы (МГД) проголосовали против сокращения штрафов за неуплату размещения транспортного средства на платной городской парковке столицы. Соответствующее решение они приняли на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о поправках в часть 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Автором законопроекта выступил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

По его предложению, штраф за неуплату пребывания на платной парковке следует сократить с действующих 5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. Также, по его предложению штрафы нужно взимать только если транспортное средство простояло на платной парковке дольше 15 минут.

Тем не менее большинство депутатов не поддержали данный законопроект.

Читайте ранее в этом сюжете: Прекращены полномочия депутата Мосгордумы Губенко

Читайте развитие сюжета: Мосгордума отказалась запрещать приватизацию объектов здравоохранения