Элиста, , 15:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 79 человек. Выписаны с выздоровлением 13 носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 30 сентября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом за сутки снизилась нагрузка на стационары. Если днём ранее с COVID-19 было госпитализировано 562 человека, то в настоящее время лечение в медучреждениях получает 551 пациент. По-прежнему в тяжёлом состоянии находятся 16 человек, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 4 тыс. 65 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 6 тыс. 503 человек, выздоровевших — 3 тыс. 832 человек. Жертвами COVID-19 стал 71 житель республики.