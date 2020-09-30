Подгорица, , 15:10 — REGNUM Только каждый пятый старшеклассник в Черногории удовлетворен предложенным способом обучения во время эпидемии коронавируса. Ученики считают, что качество онлайн-обучения вызывает сомнения.

Удаленная работа Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

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Это показало исследование Союза старшеклассников Черногории, которое в период с 5 по 29 сентября проводило онлайн-опрос старшеклассников на тему начала нового учебного года в реалиях эпидемии.

«Только каждый пятый опрошенный старшеклассник, 21,2%, удовлетворен предложенным способом обучения, большинство, 58,2%, не удовлетворены (поставили оценку 1 или 2), в то время как 20,6% дали оценку 3 в соответствии с предложенным способом обучения. По мнению респондентов, качество онлайн-обучения, которое будет предоставляться, вызывает сомнения. Лишь 18,4% респондентов считают, что обучение будет качественным (дали оценку 4 и 5), что оно будет частично качественным — 22,8% (дали оценку 3) и что сомнительным качеством обучения считают 58,8% (дали оценку 1 и 2)», — говорится в сообщении.

Когда речь идет об онлайн-обучении как вспомогательном инструменте к обычному способу обучения, 27,5 процента респондентов (с рейтингом 4 и 5) считают, что оно будет успешным и возможным в ближайший период, а 53,7 процента считают, что онлайн-обучение бесполезно.

В процессе дистанционного обучения в предыдущем периоде 60,5 процента респондентов заявили, что самым сложным для них было получение знаний, 18,8 процента испытывали трудности с мониторингом занятий, 13,1 процента отметили систему выставления оценок.

По мнению Союза старшеклассников, очень интересный факт заключается в том, что 60,2 процента респондентов нуждались в дополнительной помощи в обучении. Чаще всего 33,7% обращались за помощью к членам семьи, 33,7% — к друзьям, 28% из них консультировались с учителями, а остальные использовали комбинированные или другие методы консультации. Только 41,8% нуждающихся в помощи заявили, что получили ожидаемую помощь.