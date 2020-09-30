Стокгольм, , 15:12 — REGNUM Шведская государственная комиссия по расследованию аварийных ситуаций инициировала проверку информации, появившейся в документальном фильме о затонувшем в 1994 году пароме «Эстония». Однако без изменения норм действующего законодательства любые следственные действия на глубине с участием аквалангистов запрещены. Об этом 30 сентября со ссылкой на комментарий окружного прокурора Гётеборга Хелен Гестрин сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Прокурор Гестрин уже привлекла к уголовной ответственности двух граждан Швеции за нарушение закона о покое погибших. Напомним, что затонувшая «Эстония» является единственным судном, которое является предметом действия данной правовой нормы.

Напомним, что обстоятельства гибели «Эстонии» стали предметом острых дискуссий и политических противоречий после того, как съёмочная группа Discovery обнаружила 4-метровую пробоину в судне. В прессе и политических кругах как Эстонии, так и Швеции звучат предположения о столкновении парома со шведской подводной лодкой.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не исключил проведения нового расследования по факту вновь открывшихся обстоятельств трагедии, унесшей жизни более 850 человек. По его словам, он не исключает включения аквалангистов в состав экспертной группы. Сама же съемочная группа Discovery узнала о наличии отверстия в судне с помощью спецтехники, предназначенной для работы на глубине.

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