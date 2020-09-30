Москва, , 15:09 — REGNUM Верховный суд России отказался изменить приговор осужденному на пожизненный срок бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву.

«Приговор Мосгорсуда в отношении Изместьева оставить без изменения», — говорится в решении Верховного суда.

В ходе заседания адвокаты просили отменить приговор, ссылаясь на ЕСПЧ, который ранее отметил ограничение гласности процесса, так как суд над Изместьевым проходил в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Изместьев был осужден по целому ряду тяжких преступлений и приговорён в декабре 2010 года Московским городским судом к пожизненному заключению.

Он обвинялся в целом ряде преступлений. Ему инкриминировались организация ряда убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику Федеральной службы безопасности.

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