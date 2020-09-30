Москва, , 15:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что поступил плохо. Речь идёт о соблюдении санитарных рекомендаций в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Песков рассказал журналистам, что накануне, 29 сентября, вместе с детьми ходил в кино. По его словам, почти все посетители кинотеатра были без медицинских масок.

«Никто там особо в масках не сидит. Да и что греха таить, я и сам в маске не сидел. А это плохо», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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«Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все предпринимают меры предосторожности», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года стало известно, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выявлен коронавирус нового типа. Официальный представитель Кремля был госпитализирован. Из больницы он был выписан 25 мая.

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Добавим, что с начала осени в России возобновился рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Если в первых числах сентября этот показатель составлял более 4,9 тыс. случаев инфицирования за сутки, то на сегодняшний день фиксируется свыше 8 тыс. случаев ежедневно.