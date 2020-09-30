Цхинвал, , 15:08 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Южной Осетии в течение последних суток. Об этом 30 сентября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«Пять новых случаев выявлено за сутки, два человека уложены в инфекционное отделение РММЦ в «красную зону», еще трое проходят лечение амбулаторно», — рассказала врач журналистам.

В течение пандемии в Южной Осетии было выявлено 100 случаев заражения коронавирусом. Активных случаев десять, из них госпитализированы трое.

Стоит отметить, что у Кочиевой ранее также выявили SARS-CoV-2. Она заявила, что будет работать в дистанционном режиме.

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