Аруша, Танзания, , 15:11 — REGNUM Глава избирательной комиссии Танзании Чарльз Махера рассказал, что получал угрозы как на национальном, так и на международном уровнях. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

«Мы стали свидетелями того, как граждане иностранных государств угрожают национальной избирательной комиссии, даже я лично получил письмо от гражданина США, назвавшегося «юрист Амстердам», — заявил он в международном конференц-центре в Аруше.

Махера также отметил, что подготовка к выборам была завершена на 80%. Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые избирательной комиссией успехи, текущую ситуацию можно охарактеризовать как напряженную.

До всеобщих выборов в Танзании осталось 29 дней, отмечают репортеры.

Пользуясь случаем, глава избиркома призвал граждан страны прекратить продавать удостоверения избирателей, подчеркнув, что виновные в данном правонарушении будут преследоваться по закону.

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