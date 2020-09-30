Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Бывшая подруга историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказала в суде по делу об убийстве о своих отношениях с мужчиной, начиная с 2005 года, и избиении со стороны Соколова в 2008 году передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно рассказу женщины, которая состояла в связи с Соколовым, будучи студенткой СПбГУ, она влюбилась в преподавателя не сразу, потом у них начались серьезные отношения, а когда она попыталась уйти, была жестоко избита и подверглась шантажу. Отметим, что в то время правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению этой женщины.

В среду 30 сентября перед Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга предстала бывшая студентка филфака СПбГУ Екатерина Пржигодзкая, которая с 2005 года по 2010 год находилась в связи с Олегом Соколовым, в то время доцентом истфака того же вуза.

По словам свидетельницы, которая сейчас живет и работает в Бельгии, Соколов очень ревниво относился к своей пассии и старался держать ее под полным своим контролем. При этом в момент начала отношений он скрыл от нее наличие законной жены и новорожденной дочери. Спустя некоторое время эти обстоятельства вскрылись, и, когда девушка захотела от него уйти, избил ее и пытал. Эти события, по версии свидетельницы, происходили на Кутузовском проспекте в Москве, где тогда работал Соколов.

«В ноябре 2008 года он применил ко мне физическую силу <…> Он подготовил утюг, включил его в розетку и стал угрожать, что он изуродует меня на всю оставшуюся жизнь», — рассказала женщина.

По ее словам, Соколов угрожал ей убийством и тем, что спрячет ее тело на стройке, где его никогда не найдут.

Несмотря на побои, девушка провела еще несколько дней у своего мучителя в квартире, а когда смогла уехать и поставить все точки над «i», стала объектом шантажа. При этом, как заверила Пржигодская, она не испытывает к подсудимому неприязненных чувств.

Показания этой свидетельницы были необходимы суду для прояснения психологического портрета подсудимого, который, по версии следствия, совершил убийство своей сожительницы Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года на почве ревности.

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