Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM Музей тружеников тыла в Екатеринбурге стоит расположить прямо под памятной стелой, заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции.

По словам градоначальника, у авторов есть желание разместить музейное пространство под мемориальной стелой. По задумке, дети смогут своими глазами увидеть и услышать, как работали заводские станки времён Великой Отечественной войны.

На самой стеле отольют в бронзе названия предприятий, который в это непростое время выдавали «всё для фронта, всё для Победы». Стела появится на Площади трудовой доблести, на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбургу присудили почётное звание «Город трудовой доблести».

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