Омск, , 14:54 — REGNUM В Омске 30 сентября на заседании горсовета утвердили генеральный план города. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Решение об утверждении проекта о внесении изменений в генплан было принято большинством голосов.

По информации департамента архитектуры и градостроительства, проектный период развития территории длится с настоящего времени и до 2040 года.

Работа по актуализации генплана велась с августа 2019 года. Разработчик проекта — институт территориального планирования «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, новый генеральный план развития города разработают в Сочи.

Читайте также: Сочи получит новый генплан