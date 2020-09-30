Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Бывший заместитель акима (главы) Актюбинской области Казахстана Руслан Мамунов получил 12 лет лишения свободы за мошенничество, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана.

Суд признал вину чиновника в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере. Мамунов пообещал помочь смягчить наказание бывшему главе Кустаная, ссылаясь на связи в судебной системе. Он также пообещал помочь вернуть конфискованное имущество.

За свои услуги бывший замглавы региона попросил $1,2 млн. Эти деньги он потратил на покупку двух автомобилей и двухкомнатной квартиры. Суд постановил конфисковать всё его имущество.

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