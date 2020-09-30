Москва, , 14:39 — REGNUM В Москве приступили к ремонту пешеходного моста Богдана Хмельницкого, сообщили 30 сентября в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Мост расположен возле Киевского вокзала. Он соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные. Во время работ его полностью закрывать не будут. Пока на одной половине будет идти ремонт, вторая останется доступной для пешеходов.

Специалисты планируют обновить прогулочную зону моста, заменить 2 тыс. кв. метров настила из лиственницы и более 300 кв. метров покрытия из хвойных пород. Также изменения ждут металлические конструкции моста и остекление.

В конце реконструкции будет установлено новое эскалаторное оборудование.