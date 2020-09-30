Кострома, 30 сентября 2020, 14:38 — REGNUM В администрацию города Костромы пришла Баба-Яга. С помощью такого необычного приёма руководительница частного костромского театра кукол «Чемоданчик» Татьяна Булдакова решила привлечь внимание чиновников театральному проекту, нацеленному на «взращивание толерантности у представителей разных национальных общин».
На организацию проекта частному театру необходимо изыскать 250 тысяч рублей. Заявку на субсидию театр «Чемоданчик» подавал совместно с автономной некоммерческой организацией «Дом Дружбы-Единство Народов». На государственные деньги артисты хотят создать труппы из представителей разных национальных общин, чтобы научить их актёрскому мастерству, сценической речи и другим основам искусства. По мнению Булдаковой, коллективная работа поможет людям «найти точки соприкосновения» друг с другом, и нести основы толерантности, воспитанные в театре, «дальше в народ». Удовлетворят ли чиновники просьбу Бабы-Яги, пока неизвестно.