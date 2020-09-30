Москва, , 14:41 — REGNUM Полиция проверяет, пользуются ли защитными маскам пассажиры в метро города Москвы. Об этом сообщает 30 сентября источник в правоохранительных органах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски — 5 тыс. рублей», — сказал источник ТАСС.

Ранее стало известно о проверках санитарных мер на центральной станции «Охотный Ряд». У пассажиров проверяли наличие масок и перчаток. Полиция на месте оформляет протоколы об административном нарушении, которое наказывается штрафом в размере 5 тыс. рублей.

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендует переболевшим COVID-19 носить маски

Читайте развитие сюжета: Частным школам Москвы также рекомендовали продлить каникулы