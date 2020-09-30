Сарапул, Удмуртия, , 14:32 — REGNUM Жительница Сарапула пыталась через суд продлить действие паспорта гражданки СССР образца 1974 года. 58-летяя женщина требовала признать незаконным отказ отдела миграции вклеить новую фотографию и продлить действие документа, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Сарапульский городской суд отказался удовлетворить иск заявительницы.

«Паспорт гражданина СССР, принадлежащий ей, является недействительным и подлежит замене на паспорт гражданина РФ в соответствии с указом президента РФ от 13 марта 1997 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что отдел миграции не отказывал женщине в оформлении паспорта гражданина России.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года в Бурятии судья разбирался в гражданстве мужчины, который более двадцати лет прожил без паспорта. Документ гражданина СССР он потерял 1998 году. Спустя двадцать лет он обратился в МВД, где ему отказали в выдаче российского паспорта. Выяснилось, что ему в судебном порядке необходимо подтвердить факт проживания на территории России.

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