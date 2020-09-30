Ставрополь, , 14:33 — REGNUM Пылевая буря обрушилась на некоторые территории Ставропольского края. Видимость на дорогах на востоке региона осложнена, из-за чего движение транспорта может быть временно ограничено, сообщает 30 сентября краевое управление ГИБДД.

Отмечается, что ветер разбушевался практически на всей территории Ставрополья, но сильнее всего пыльная буря затрудняет движение транспорта в восточных районах края — Туркменском, Нефтекумском, Левокумском. Если буря усилится, госавтоинспекция временно ограничит движение, либо поэтапно будет сопровождать колонны машин.

Также затруднено движение на федеральной трассе «Кавказ» — от границы с Краснодарским краем до Кавказских Минеральных Вод и на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю».

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения по возможности отложить поездки в восточном направлении. В управлении добавили, что при сильном ветре особенно аккуратными стоит быть водителям большегрузов.