Сеул, , 14:29 — REGNUM В период с января по сентябрь 2020 года в Южной Корее зафиксировали 327 случаев заболевания малярией, что на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (KDCPA).

Согласно опубликованным данным, наибольшее число случаев заболевания было зафиксировано в провинции Кёнгидо (179 случая), а также в Сеуле (53 случая) и Инчхоне (46 случаев).

Эксперты отмечают, что сокращение число случаев заболевания малярией в Южной Корее связано с пандемией коронавируса и снижением активности населения на открытом воздухе, а также с затяжным сезоном дождей.

Малярия — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles (малярийный комар), вызывается паразитическими протистами.

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