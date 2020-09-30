Краснодар, , 14:26 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 сентября в региональном оперативном штабе. За предыдущие сутки было выявлено 98 новых носителей коронавируса.

«В Краснодаре положительный тест на новую инфекцию получили 46 человек, в том числе 12 детей. В Сочи заболели семь жителей, в Новороссийске — шесть, среди них три ребенка. В Кущевском районе пять случаев заражения, в Белореченском и Северском районах — по четыре», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в крае с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 13 987 человек, проведено более миллиона исследований. Выздоровели 10 519 пациентов. Скончались 278 человек, в том числе один пациент — за последние сутки. Это 61-летний мужчина, он поступил в Крымскую ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией. В тяжёлом состоянии находятся 33 пациента.