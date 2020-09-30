Мюнхен, Германия, , 14:27 — REGNUM Суд над бывшим главой Audi Рупертом Штадлером, в ходе которого будет рассмотрено дело о «дизельном скандале», начался 30 сентября в Мюнхене. Об этом 30 сентября сообщает агентство DPA.

По версии следствия, экс-глава Audi знал, что программное обеспечение автомобилей концерна Volkswagen занижало реальные показатели о выбросах вредных веществ, однако, несмотря на это «допустил или не предотвратил дальнейший сбыт автомобилей марок Audi и Volkswagen».

Также в месте со Штадлером на скамье подсудимых находятся экс-член правления Porsche Вольфганг Хатц и трое инженеров Audi, которых обвиняют в мошенничестве. Кроме того, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, все участники процесса присутствуют на заседании в защитных масках.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году стало известно, что автомобили концерна Volkswagen оснащались позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах программным обеспечением, что позволяло им выглядеть соответствующим нормам.