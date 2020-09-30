Уфа, , 14:48 — REGNUM В Уфе с бывшего полицейского взыщут свыше 14,5 млн рублей и два снегохода. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Уфимском районном суде установлено, что расходы бывшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону превышали его доходы.

Так, с 2012 года полицейский купил земельный участок и жилой дом в Белорецком районе, а в центре Уфы он приобрел три нежилых помещения общей площадью 286 кв метров. Кроме этого, он купил два снегохода. Это имущество сотрудник полиции оформил на третьих лиц и родственников.

Отмечается, что полицейский не представил доказательств законности покупки данных объектов. Поэтому прокуратура через суд потребовала обратить их в доход государства. Он был уволен из органов внутренних дел.

В результате суд принял решение обратить в доход государства два снегохода на общую сумму 1,4 млн рублей, а также взыскать с экс-полицейского свыше 14,5 млн рублей в счет стоимости имущества, которое он успел реализовать.

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