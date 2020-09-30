Нур-Султан, , 14:17 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать вопрос наделения благотворительных и волонтерских организаций юридическим статусом, сообщили 30 сентября в пресс-службе главы государства.

Токаев принял участие в онлайн-встрече с представителями благотворительных и волонтерских организаций. Он отметил важную роль этих организаций в период пандемии коронавируса.

Президент также отметил необходимость развития поощрения благотворительности. В настоящее время сокращения налога на прибыль для крупного бизнеса составляет 3%, для малого и среднего бизнеса — 4%.

Глава государства отметил, что малый и средний бизнес не пользуется этими льготами. Он добавил, что бизнесу должно быть удобно и выгодно направлять прибыль на благотворительность.

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