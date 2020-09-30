Москва, , 14:06 — REGNUM Отопительный сезон в Москве начался в 83% жилых домов и 93% объектов социальной сферы. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В пресс-службе уточнили, что данные актуальны на 9:00.

«Работы по подаче тепла продолжаются и в пятидневный срок будут подключены все городские объекты», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал 28 сентября, и обычно процесс включения объектов занимает несколько дней.

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