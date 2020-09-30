Челябинск, , 14:06 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по делу против троих руководителей АО «Челябинский завод сварной балки». Им в зависимости от роли вменяют мошенничество, легализацию денег, добытых преступным путём, и уклонение от уплаты налогов, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в 2013—2014 годах эти граждане включили в налоговую декларацию заведомо ложные данные о налоговых вычетах по НДС и занизили сумму к уплате налога на прибыль. Таким образом, они уклонились от уплаты налогов на сумму больше 23 млн рублей. Кроме того, следователи полагают, что они перевели подконтрольным организациям больше 1,5 млн рублей и распорядились деньгами по собственному усмотрению. А после этого двое обвиняемых легализовали доходы.

Преступление выявили налоговики и полицейские. Дело передано в суд. Имущество обвиняемых арестовано.