Киев, , 14:16 — REGNUM Катера ВМС Украины провели совместные учения с американским эсминцем Roosevelt в Чёрном море. Об этом сообщила пресс-служба командования ВМС Украины.

«Тренировки типа PASSEX являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух стран», — цитирует пресс-служба командующего ВМС Украины, контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Он рассказал, что в ходе учений было отработано тактическое маневрирование, связь, приёмы противовоздушной обороны и отражение ударов условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине неизвестные похитили полковника ВСУ. Позже оказалось, что это элемент антитеррористических учений в Сумской области страны.

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