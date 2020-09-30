Киев, 30 сентября 2020, 14:16 — REGNUM Катера ВМС Украины провели совместные учения с американским эсминцем Roosevelt в Чёрном море. Об этом сообщила пресс-служба командования ВМС Украины.
Он рассказал, что в ходе учений было отработано тактическое маневрирование, связь, приёмы противовоздушной обороны и отражение ударов условного противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине неизвестные похитили полковника ВСУ. Позже оказалось, что это элемент антитеррористических учений в Сумской области страны.
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