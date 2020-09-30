Уфа, , 14:04 — REGNUM Тенденция по снижению числа абортов наблюдается в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на парламентских слушаниях в госсобрании республики.

По его словам, за шесть месяцев текущего года было сделано на 262 аборта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это составляет порядка пяти процентов. Кроме этого, в регионе фиксируется благоприятное соотношение количество абортов и родов: так, на один аборт приходится 3,9 родов, что существенно лучше показателя в целом по стране.

Забелин отметил, что на демографическую ситуацию благоприятно влияет и работа кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам и доабортного консультирования. В результате этой работы почти 23% женщин отказываются от прекращения беременности и выбирают рождение ребенка.

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