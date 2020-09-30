Салехард, , 13:59 — REGNUM Опыт Ямала взят за основу создания единого списка граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В России такой список должен появиться через два года. На Ямале данный учёт ведётся давно. Он помогает в определении льгот, социальной и бизнес-поддержке представителей коренных народов Севера (КМНС).

На Ямале принадлежность к КМНС подтверждается свидетельством о рождении, данными паспорта, архивными документами. Органами местного самоуправления подтверждается факт ведения традиционного образа жизни.

«На Ямале когда-то всё начиналось с адресных мер социальной поддержки, а сейчас благодаря реестру, к примеру, отслеживают, сколько жителей из числа КМНС трудоустроены на предприятиях топливно-энергетического комплекса и активно способствуют этому процессу. В пандемию реестр помог понять уровень доходов и определить потребности в помощи. Ведётся учёт студентов коренных национальностей, известно, сколько из них получают высшее образование, сколько учится в колледжах. Для них устанавливаются региональные доплаты», — пояснил смысл реестра член Совета Федерации Григорий Ледков.

Напомним, порядок создания и ведения реестра граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, определён постановлением правительства РФ от 23 сентября 2020 года. Работу по его формированию планируют завершить к февралю 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России создадут поименный список представителей малочисленных народов