Пермь, , 13:58 — REGNUM Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выписали из инфекционной больницы, где глава региона получал лечение от COVID-19. «Курс стационарного лечения Дмитрия Николаевича завершён, он отправлен домой на амбулаторное лечение», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора.

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Напомним, о положительном результате теста на коронавирус главы Прикамья стало известно 17 сентября. Дмитрия Махонина госпитализировали. Первоначально информировали о том, что состояние Махонина легкой тяжести, затем — средней.

Добавим, в Пермском крае с конца марта выявлено 9 827 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в больницах находятся 1 248 пациентов, которые получают терапию от COVID-19.

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