Саранск, , 13:58 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 30 сентября выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 39 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем в сентябре. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 6438 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 33 человека, всего с начала пандемии выздоровели 5349 жителей Мордовии. 41 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки новых летальных случаев не было.

В настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 1048 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября лечение в инфекционных стационарах Мордовии получали 630 человек, как с подтверждённым заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфицирование. По месту жительства медики наблюдают за состоянием 837 человек.