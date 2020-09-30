Воронеж, , 13:56 — REGNUM Почти на треть вырос уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за последнюю неделю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 30 сентября.

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За период с 21 по 28 сентября к медикам обратились 8486 пациентов с симптомами ОРВИ, в том числе 4520 — дети до 14 лет. Это на 31,2% выше, чем неделей ранее. Эпидемический порог пока не превышен, уровень заболеваемости ниже его на 3,8%.

«В настоящее время рост заболеваемости ОРВИ, прежде всего, в детских возрастных группах, связан с формированием организованных коллективов, началом учебного года, а также изменением погодных условий», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают воронежцам о необходимости привиться против гриппа. В Воронежскую область поступило на данный момент 292,3 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для взрослого населения и 98,8 тыс. дозы вакцины «Совигрипп» для детей и беременных.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также отмечается рост заболеваемости COVID-19 — ежедневно в Воронежской области выявляют около 160 носителей коронавируса.