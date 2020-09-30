Магас, , 13:42 — REGNUM В Ингушетии проведена вакцинация от гриппа 20% населения республики. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 25 сентября, всего получили прививки 101 244 человека. Это 33,1% от плана вакцинации, намеченного в ведомстве на осенне-зимний период 2020 года, сообщили в санитарном ведомстве.

В настоящее время случаев осложнений после прививок нет. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций.

В целом в Ингушетии за неделю, начиная с 21 сентября, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 157 человек. Случаев гриппа не зафиксировано. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 3,1, что не превышает уровня расчетного эпидемического порога.