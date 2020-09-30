Йошкар-Ола, , 13:41 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 сентября выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусом в регионе составило 4857 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 23 человека, всего выздоровели с начала пандемии 4244 жителя Марий Эл. 50 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями вируса в регионе являются 563 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Марий Эл Александр Евстифеев отмечал, что ситуация в коронавирусом в республике достаточно стабильная. Однако он поставил задачу ответственным лицам усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

«Если рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не будет прекращаться в связи с тем, что не соблюдается масочный режим, будем вводить ограничения. За этим стоит здоровье и жизнь жителей республики», — предупредил глава региона.