Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:36 — REGNUM Авиакомпания «ИрАэро» после длительного перерыва вновь начала выполнение авиаперелётов из аэропорта Новокузнецка в Иркутск. Первый самолёт вылетел сегодня, 30 сентября. Рейсы будут осуществляться на российском воздушном судне «Сухой Суперджет-100» вместимостью 93 кресла. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Кузбасса.

Время прибытия в новокузнецкий аэропорт — по средам в 20:40, вылет в Иркутск в 21:40, по субботам прибытие в 19:30 и вылет в 20:30 соответственно. Время прилета и вылета указано местное. Билеты в одну сторону стоит от 3 тысяч рублей.