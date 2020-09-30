Симферополь, , 13:33 — REGNUM Самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет» для проведения работы по искусственному увеличению осадков в Крыму прибыл в Симферополь 30 сентября по обращению властей республики, об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Самолёт оснащён специальной научной аппаратурой, которая позволяет определять параметры облаков и воздействовать на них, также в регион прибыли и специалисты — сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета.

«При пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета-метеолаборатории получает полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие. При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему», — уточнили в Росгидромете.

Как ожидается, результатом воздействии аппаратурой на облака в течение сезона объём осадков в Крыму по сравнению с многолетними статистическими данными может вырасти на 10−30%.

Как сообщало ИА REGNUM, длительная засуха, а также малоснежные зимы предыдущих лет в Крыму привели к пересыханию рек и к критическому снижению запасов воды в водохранилищах региона. С августа на территории части Крыма введён график водоснабжения — вода подаётся в течение лишь нескольких часов, многие жители вынуждены набирать воду на улице из специальных ёмкостей.