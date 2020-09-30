Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM Обрушившийся на Ростовскую область штормовой ветер может негативно сказаться на судоходстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону 30 сентября.

«По гидрологическим прогнозам, в результате ветрового воздействия в реке Дон (на участке от Аксая до Ростова-на-Дону) сохранятся низкие уровни воды, значительно ниже неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий вероятны не только нарушения в работе судоходства. Так, не исключена подача воды с пониженным давлением.

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