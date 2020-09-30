Уфа, , 13:36 — REGNUM Еще одна партия вакцины от гриппа поступила в Башкирию. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, регион получил 551 970 доз вакцин.

Отмечается, что для вакцинации лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями будет выделено 527 640 доз. Семь тысяч доз выделят для вакцинации беременных женщин, а 11 360 доз распределят для студентов ССУЗов в возрасте до 17 лет.

Согласно статистике, вакцинация от гриппа снижает уровень заболеваемости в 1,4−1,7 раза. Кроме этого, она способствует снижению тяжести заболевания и предупреждает развитие тяжелых осложнений и смертельных исходов. Вакцинация позволяет сократить количество госпитализаций по поводу пневмонии почти на половину.

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