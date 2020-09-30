Москва, , 13:25 — REGNUM Приоритетное значение в борьбе с коронавирусом имеет подготовка системы здравоохранения, а не введение ограничительных мер. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

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Он уточнил, что на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом первоочередным является уровень подготовки системы здравоохранения в каждом населенном пункте.

Песков сказал, что из первой волны коронавируса были извлечены уроки. Он добавил, что система здравоохранения России полностью мобилизована и укомплектована оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Отметим, по состоянию на 30 сентября в России выявили 1,18 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 8481 — за минувшие сутки.

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