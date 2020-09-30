Новосибирск, , 13:23 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о недополучении врачами положенных стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация о нарушении прав медиков, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

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Прокуратура уже провела встречу с председателем первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», которому мэрия Новосибирска отказала в проведении пикета в городе в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID».

«От председателя принято обращение о неполучении сотрудниками станции скорой помощи в полном размере стимулирующих выплат за работу в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, нарушении в учреждении стандартов оказания медицинских услуг», — уточнили в новосибирской прокуратуре.

Уже организована проверка с привлечением специалистов территориального органа Росздравнадзора по региону. Ведомство взяло на контроль результаты проверки.