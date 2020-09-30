Воронеж, , 13:22 — REGNUM Регулярные рейсы в Сочи из Воронежа включены в зимнее расписание Воронежского международного аэропорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта. Полётная программа откроется 26 октября и продлится до 26 марта.

Выполнять рейсы будет авиакомпания «Икар», выполняющая полёты под брендом Pegas Fly на воздушных судах Embraer-190, с салоном на 110 пассажирских кресел. Рейсы будут отправляться по понедельникам из Сочи в Воронеж в 20:05 с прилётом в 21:55 и из Воронежа в Сочи в 22:55 с прилётом в Сочи в 00:45, а также по пятницам с вылетом из Сочи в 07:00 и прибытием в Воронеж в 08:50, вылет из Воронежа в 16:30, прилёт в Сочи в 18:20.

Билеты на зимние регулярные рейсы в Сочи можно будет приобрести как отдельно, так и в составе путёвки, включающей перелёт и проживание в отеле. Цены на авиабилеты начинаются от 4 тыс. 540 рублей.

На данный момент из Воронежа в Сочи можно улететь по субботам и средам авиакомпанией «Руслайн».