Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Посольство Франции в России сообщило Санкт-Петербургскому городскому суду о сути звонка в посольство историка Олега Соколова 8 ноября 2019 года, наутро после убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Как выяснилось, Соколов, в квартире которого в этот момент находилось тело убитой девушки, спрашивал французов о реакции на свое письмо в качестве председателя общества военно-исторической реконструкции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, убийство 24-летней Анастасии Ещенко было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. О гибели девушки стало известно лишь рано утром 9 ноября, когда из реки Мойки был спасен 63-летний историк Олег Соколов с отрезанными руками Ещенко в рюкзаке. К тому моменту он полностью расчленил тело своей возлюбленной и от большинства останков избавился, утопив в реке.

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В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что после убийства Анастасии Ещенко Олег Соколов несколько раз звонил в посольство Франции, решал вопрос с газовщиками из-за неисправной газовой колонки, а вечером 8 ноября принимал гостей, с которыми выпивал коньяк и закусывал тарталетками с красной икрой.

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Поскольку дипломаты не могут быть допрошены в суде, на запрос суда они ответили письменно. В посольстве Франции подтвердили, что утром 8 ноября 2019 года Олег Соколов звонил им на коммутатор. Он просил связаться с секретариатом посла, чтобы осведомиться о реакции на своё письмо, которое направлял в качестве председателя сообщества реконструкторов.

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Сегодня в суде показания даёт бывшая возлюбленная Соколова, которая обвиняла его в насилии и издевательствах, произошедших в 2008 году. Ее показания должны дать характеристику личности подсудимого.

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