Любляна, , 14:21 — REGNUM 30 сентября депутаты парламента Словении приняли решение ограничить работу магазинов. Поправки к закону, за принятие которого на Национальном собрании Словении проголосовали 29 сентября 72 из 88 депутатов, за редкими исключениями запрещают работу магазинов по воскресеньям и праздникам. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

От запрета освобождаются магазины с торговыми площадями до 200 квадратных метров на автозаправочных станциях, пограничных пунктах, портах, аэропортах, железнодорожных и автобусных станциях и больницах.

Также по воскресеньям и государственным праздникам в Словении будут открыты небольшие магазины площадью до 200 квадратных метров, если там работают студенты, старшеклассники и пенсионеры.

Вопрос о том, должны ли магазины быть закрыты по воскресеньям и праздникам, мучил граждан Словении на протяжении десятилетий. Он был рассмотрен Конституционным судом и в сентябре 2003 года, граждане также голосовали об этом на референдуме. Запрет на работу магазинов в воскресенье был поддержан чуть более 57 процентами избирателей.

Торговая палата Словении выступает против поправок, принятых 30 сентября, и объявила о возможности конституционного пересмотра данного правового решения.