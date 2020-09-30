Москва, , 13:25 — REGNUM Пристального внимания к судебному процессу над руководителем карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрием Дмитриевым со стороны Кремля нет. Об этом сообщил 30 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле узнали из СМИ, что Дмитриеву изменили приговор. Но эта тема находится вне контроля российского руководства, отметил он.

«Я не думаю, что президент как-то в курсе», — добавил Песков, но пообещал внимательней ознакомиться с обстоятельствами дела правозащитника.

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал карельского правозщитника Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. В июле Петрозаводской городской суд приговорил его к 3,5 годам колонии, однако Верховный суд Карелии пересмотрел решение и увеличил срок наказания до 13 лет.

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