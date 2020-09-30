Москва, , 13:18 — REGNUM В Москве сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ выявили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети «С.С.С.Р.». Об этом сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Татьяна Косычева.

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По её словам, в помещении фитнес-клуба, расположенного на западе Москвы на улице Верейская, проведён осмотр.

«По результатам осмотра был выявлен ряд нарушений — в частности, по соблюдению масочного режима, отсутствию бактерицидных облучателей в части помещений», — цитирует её слова агентство «Москва».

Она отметила, что будет решаться вопрос о возбуждении административных дел. Косычева напомнила, что для юридических лиц по данным нарушениям сумма штрафа может составить до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве из-за нарушений санитарных требований в виде отсутствия масок и перчаток у продавцов и посетителей.

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