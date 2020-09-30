Уфа, , 13:22 — REGNUM Двое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина, 1950 года рождения страдал гипертонической болезнью, а мужчина 1963 года рождения страдал сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью. Всего в регионе умер 41 пациент с COVID-19.

Отмечается, что всего в республике было выявлено 8790 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с ним 8114 человек, в том числе 22 человека за последние 24 часа.

Сообщается, что за минувшие сутки в больницах региона продолжают лечение 62 пациента, а 573 человека лечатся на дому.

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